Engelsiz keçıören için büyük bir adım

Engellilerin hayata daha fazla katılarak hareket özgürlüğü kazanmalarını amaçladıklarını ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Engellilerin, çocukların, yaşlıların gönülleri milyonlarca gönüldür, onlara hak ettiği hizmeti verebiliyorsak ne mutlu bize" dedi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un ev sahipliğinde Keçiören Belediyesi ve El Ele Bielefeld Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğinde Fatih Stad'ında düzenlenen programa, AK Parti Ankara milletvekilleri Emrullah İşler ve Orhan Yeğin, MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, El Ele Bielefeld Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Dursun Karabel, MHP Keçiören İlçe Başkanı Alparslan Doğan, Meclis Üyeleri, muhtarlar, engelliler ve aileleri ile vatandaşlar katıldı.

ENGELSIZ BİR YAŞAM IÇIN

Engellilere akülü araçların programa katılan protokol tarafından verilmesinin ardından bir konuşma yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok,"Engelsiz kentler ve engelsiz yaşam için 1994 yılından beri başladığımız hizmetleri devam ettiriyoruz. O dönemde ÖZEV ile iş birliği yaparak engelliler için atölyeler, kurslar ve üretim merkezleri açmıştık, onlara özel eğitim ve paneller düzenlemiştik. Apartmanlara asansör zorunluluğu getirdik. Bu dönemde de onlar için önemli çalışmaları hayata geçireceğiz" dedi.Hayırseverlere ve gcede sahne alan sanatçılara protokol tarafından desteklerinden ötürü teşekkür belgesi ve plaket verildi.