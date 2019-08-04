Sıncan Beledıye Başkanı Ercan’dan sporculara sertifika

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15 Temmuz Milli Birlik Stadyumu'nda Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Sincan Belediyespor Kulübü BaşkanıTörende Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, tesisleşme ve imkanlar noktasında Sincan Belediyesporun önemli bir noktada olduğuna değindi. Ercan gençlere yönelik projelerle ilgili bilgi verdi.Tören sonrasında Belediye başkanı Murat Ercan ve Sincan Belediyespor Başkanı Süleyman Tarman sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.