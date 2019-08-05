Ayşe’nin ölümünde Michael Jackson detayı

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Erkek arkadaşı anestezi uzmanı doktor Ö.T.'nin evinde ölü bulunan anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın (25), yanında 1 ampul propofol (bilinç düzeyinin azalması ve hafıza yetersizliği ile sonuçlanan kısa etkili bir ilaç) ve içinde poropofol bulunan enjektörler bulundu. Genç kızın ölümüne neden olduğu tahmin edilen propofol ilacının, 10 yıl önce dünyaca ünlü pop yıldızı Michael Jackson'ın ölümüne neden olduğu açıklanan ilaçla aynı olduğu ortaya çıktı. Babası Adem Karaman, kızlarının Ö.T. ile tanışmadan önce hiçbir sağlık problemi ve ilaç bağımlılığının olmadığını, ölümünün de kesinlikle intihar sonucu olmadığını söyledi.Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, Pazartesi günü, evli erkek arkadaşı doktor Ö.T.'nin (46) Çankaya Dikmen Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Polis ve savcılıktaki ifadesinde, eve geldiğinde Karaman'ın cesedini bulduğunu öne süren doktor, çelişkili ifadeleri nedeniyle 'cinayet' suçlamasıyla tutuklandı. Savcılığın olay yerinde yaptığı incelemede, genç kızın bulunduğu yatağın yanındaki komodinin üzerinde 1 adet 20 milimetre propofol ampül, 1 adet 20'lik boş kullanılmış enjektör, 1 adet 20'lik içerisinde 10 milimetre propofol enjektör, 1 adet 10 milimetre içerisinde 7 milimetre propofol içeren enjektör bulundu. Savcılık, bulunan ilaç ve enjektörleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Ayrıca, ölüme neden olduğu tahmin edilen propofol ilacının vücuda ne kadar enjekte edildiği, genç kızın ilacı vücuduna kendisinin mi yoksa bir başka kişi tarafından mı enjekte edildiğinin tespit edilmesi için rapor düzenlenmesi talep edildi.