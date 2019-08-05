Kalahari Çölü’nde koşmak istiyorum

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Türkiye'de az bilinen bir spora, Ultra Maratona gönül veren Deniz Çiçek, hayat koşusuna parkurlarda devam ediyor. İki çocuk annesi Deniz Çiçek'in hedefi Güney Afrika'nın Kalahari Çölünde yapılan Ultra Maraton koşusuna katılmak ve başarı kazanmak.Bursa ile Uludağ arasında yapılan yarışta çok zorlandığını söyleyen Çiçek, yarışı 24 saatte bitirerek kadınlar klasmanında ikincilikle ayrıldı.nedir bilmeyen Çiçek, Bursa'daki koşuda başına gelen korkunç olayı da gülerek anlattı: "Bursa Ultra Maratonu çok zorlu bir parkurdu. Uludağ'dan Bursa'ya 3 kere inip çıktık. Yarış esnasında bir ayıyla karşılaştım. Önce yavru sandım ama yaklaştığımda yavru olmadığını anladım. Ne yapacağımı şaşırdım ama yoluma devam ettim. Kendi kendime dedim ki;Kaldı ki, ormanın içindeydim bağırsam kimse duyamayacaktı" dedi.İki çocuk annesi olan Deniz Çiçek, UltraMaraton yarışlarına katılarak hem çocuklarınahem de diğer kadınlara örnek oluyor. Çiçek,ifadelerini kullandı.Ultra Maraton sporunun bireysel yetenek ve zindelikten ziyade maddiyata da dayandığını söyleyen Çiçek, bu konuda sporseverlerden destek istedi. Çoğunlukla yurt içindeki yarışlara katılabildiğini ifade eden Çiçek, sponsor bulduğu takdirde yurt dışından da başarıyla dönebileceğini belirtti. Türkiye'de en uzun koşan kadınlardan biri olduğunu iddia eden"Garmin Runfire Salt Lake Ultra Trail" olarak bilinen Ultra Maraton koşusunda spor tutkunlarının sınırlarını zorlayacağını kaydeden Çiçek,diye konuştu.