Kalahari Çölü’nde koşmak istiyorum

Türkiye'de az bilinen bir spora, Ultra Maratona gönül veren Deniz Çiçek, hayat koşusuna parkurlarda devam ediyor. İki çocuk annesi Deniz Çiçek'in hedefi Güney Afrika'nın Kalahari Çölünde yapılan Ultra Maraton koşusuna katılmak ve başarı kazanmak. Geleneksel Maraton yarışlarının daha uzun mesafede koşulduğu Ultra Maraton yarışlarına katılan atlet Deniz Çiçek, son olarak 20 Temmuz'da Bursa Ultra Maratonu'na katıldı.
Bursa ile Uludağ arasında yapılan yarışta çok zorlandığını söyleyen Çiçek, yarışı 24 saatte bitirerek kadınlar klasmanında ikincilikle ayrıldı.
YAVRU AYI SANDIM AMA…
'Pes etmek'
nedir bilmeyen Çiçek, Bursa'daki koşuda başına gelen korkunç olayı da gülerek anlattı: "Bursa Ultra Maratonu çok zorlu bir parkurdu. Uludağ'dan Bursa'ya 3 kere inip çıktık. Yarış esnasında bir ayıyla karşılaştım. Önce yavru sandım ama yaklaştığımda yavru olmadığını anladım. Ne yapacağımı şaşırdım ama yoluma devam ettim. Kendi kendime dedim ki; 'Sen yarış koşuyorsun, ultra koşuyorsun hiçbir şeyin seni yolundan çevirmesine izin verme.'
Kaldı ki, ormanın içindeydim bağırsam kimse duyamayacaktı" dedi.
"EN ÇOK ÇOCUKLARIM FEDAKÂRLIK YAPIYOR"
Çocuk esirgeme yurdunda büyüyen ve 10 yaşındayken polis memuru Lütfullah Uğur Pekcan tarafından spora yatkınlığı keşfedilen Çiçek, aktif spor yaşantısına devam ediyor.
İki çocuk annesi olan Deniz Çiçek, Ultra
Maraton yarışlarına katılarak hem çocuklarına
hem de diğer kadınlara örnek oluyor. Çiçek, "Çocuklarım benden daha çok fedakarlık yapıyor. Çünkü onlara ayıracağım vakti ben çoğu zaman antrenmanlara ayırıyorum. Ben çocuklarım için, kendim için ve ülkem için koşuyorum"
ifadelerini kullandı.
ÇİÇEK'İN YENİ HEDEF TUZ GÖLÜ MARATONU
Ultra Maraton sporunun bireysel yetenek ve zindelikten ziyade maddiyata da dayandığını söyleyen Çiçek, bu konuda sporseverlerden destek istedi. Çoğunlukla yurt içindeki yarışlara katılabildiğini ifade eden Çiçek, sponsor bulduğu takdirde yurt dışından da başarıyla dönebileceğini belirtti. Türkiye'de en uzun koşan kadınlardan biri olduğunu iddia eden Çiçek, Tuz Gölü'nde 30 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 100 mil koşusuna hazırlandığını söyledi.
"Garmin Runfire Salt Lake Ultra Trail" olarak bilinen Ultra Maraton koşusunda spor tutkunlarının sınırlarını zorlayacağını kaydeden Çiçek, "Mil dediğimiz bir yarış türü var. 160 kilometreden başlıyor yarışlar onları koşuyorum. Şu an 30 Ağustos'taki Tuz Gölü Ultra Maratonuna hazırlanıyorum"
diye konuştu.