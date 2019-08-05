Osmanlıspor’da DALCI dönemi

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'da teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı getirildi. Osmanlıspor Genel Menajeri Cenk Karayel, teknik direktör Osman Özköylü ile yolları ayırdıklarını belirtti.Karayel, Mustafa Dalcı ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardıklarını söyledi. Dalcı için önümüzdeki günlerde kulüp tesislerinde imza töreni düzenlenecek.