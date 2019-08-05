Osmanlıspor’da DALCI dönemi

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'da teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı getirildi. Osmanlıspor Genel Menajeri Cenk Karayel, teknik direktör Osman Özköylü ile yolları ayırdıklarını belirtti. Özköylü'nün sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini dile getiren Karayel, teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'nın getirildiğini ifade etti.
Karayel, Mustafa Dalcı ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardıklarını söyledi. Dalcı için önümüzdeki günlerde kulüp tesislerinde imza töreni düzenlenecek. Osmanlıspor, geçen sezon play-off yarı finalinde Gazişehir Gaziantep'e penaltılarla elenmişti.