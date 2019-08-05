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’da DALCI dönemi

Giriş Tarihi: 5.8.2019
Osmanlıspor’da DALCI dönemi
TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'da teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı getirildi. Osmanlıspor Genel Menajeri Cenk Karayel, teknik direktör Osman Özköylü ile yolları ayırdıklarını belirtti. Özköylü'nün sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini dile getiren Karayel, teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'nın getirildiğini ifade etti. Karayel, Mustafa Dalcı ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardıklarını söyledi. Dalcı için önümüzdeki günlerde kulüp tesislerinde imza töreni düzenlenecek. Osmanlıspor, geçen sezon play-off yarı finalinde Gazişehir Gaziantep'e penaltılarla elenmişti.
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Osmanlıspor’da DALCI dönemi
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