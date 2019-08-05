Yenimahalle belediye imza şovu yaptı!

BUGÜN NELER OLDU

2019-20 sezonunda, hedefini Bölgesel Amatör Lig'e yükselmek olarak belirleyen mavi beyazlılar, sezon öncesi hazırlıklarına başladı. Eylül ayının ilk haftasına kadar temel dayanıklılık ve kuvvet çalışmalarını sürdürecek olan Yenimahalle Belediyespor, 2 Eylül tarihinde 6 günlük kamp çalışmaları için Bolu'ya hareket edecek. Şampiyonluk kadrosunu kurmak için ince eleyip sık dokuyan mavi-beyazlılar, Görkem Alp (Didimspor), Hasan Saka, Caner Çelik (Kahraman Kazan), Yavuz Selim Gündüz (Köprülü Bahçeli Spor), Olgu Büyükbaş (Sungurlu BLD), Onurhan Hacıefendioğlu (Yurtkur Spor), Mustafa Yıldız, Emrah Tutum, Emrah Çetin (Haymana BLD), ve Murat Almış'a (Keçiören BLD. Bağlum Spor) formayı giydirerek, transfer dosyasını kapattı.