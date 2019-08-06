‘Belediyeler birlikte büyüyor’

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi ve İç Anadolu Belediyeler Birliği (İABB) Başkanı Fethi Yaşar, birliğin yeni dönem çalışmaları ve hayata geçirilecek projeler hakkında İABB çalışanları ile fikir alışverişinde bulundu. "İABB, belediyelerin hem eğitim çalışmalarını hem de proje çalışmalarını, birbirleriyle dayanışma içerisinde planlayarak, kentlerin yaşanacak bir ortam olması için hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor" diyen Fethi Yaşar, "Birlik genel sekreteri ve çalışanları ile beraber ben de üye belediye başkanlarımıza gerekli uyarı ve düşüncelerimi aktarıyorum. Amacımız, yeni seçilen belediye başkanlarımızın kentlerinde kaynakları verimli kullanarak, yetki sınırları içinde, halkımıza hizmet etmesini sağlamaktır. Bu güne kadar çok değerli çalışmalar yürüttük. Hem içerde hem de dış ülkelerde belediyecilik çalışmaları ve bu hususta deneyimleri arttırmak için belediye başkanlarımızı çeşitli etkinliklerle buluşturacağız" dedi.