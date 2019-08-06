Kırıkkale’de adliye personeli 1 haftadır kayıp

Kırıkkale'de yaklaşık bir hafta önce köyündeki yazlık bahçesine gittikten sonra bir daha haber alınamayan adliye personeli, jandarma tarafından aranıyor. Olayla ilgili soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı. Kırıkkale Adliyesinde katip olarak çalışan 2 çocuk babası Ömer Doğan (44), 30 Temmuz 2019 tarihinde Balışeyh ilçesine bağlı Dikmen köyündeki Yeniçıkan mevkiinde bulunan yazlık olarak kullandığı evine gittikten sonra bir daha haber alınamadı. Doğan, öğlen saatlerinde evden ayrıldıktan sonra akşam evine bir daha dönmeyince ailesi tarafından jandarmaya kayıp ihbarında bulunuldu. Kayıp katiple ilgili Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Balışeyh İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Dikmen köyünde AFAD ile birlikte arama çalışmalarına başladı. Kayıp Doğan'ın yazlık evinde köpek ile arama yapan ekipler, kullandığı otomobili İlçe Jandarma komutanlığına götürerek inceleme başlattı. Olayla ilgili olarak köyde yaşayan şüpheli H.D. gözaltına alındı.

BURADAN GEÇTİĞİNİ GÖRMEDİK

Kayıp Ömer Doğan'ın akrabası Yalçın Yılmazer "Akrabamız olur bizim. Buradan geçtiğini de hiç görmedik. Bir de köy olarak 2 gün sonra haberimiz oldu bizim. Arabası orada bulunmuş 2 gün sonra ailesi geldi ''dedi.