Modern pentatlonda ‘ilk 8’ hedefi

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır, "Hedefimiz, Tokyo'da Türkiye'ye madalya kazandırmak" dedi. Milli modern pentatloncular İlke Özyüksel, İpek Akşin ve Buğra Ünal, bugün İngiltere'de başlayacak Avrupa Şampiyonası'nda "ilk 8"e girerek olimpiyat kotası almak için mücadele edecek. İngiltere'nin Bath kentindeki Bath Üniversitesi Antrenman Köyü'nde gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası öncesi başkan Çakır ve milli sporcular konuştu.

İLKE: GÖZÜM MADALYADA

Olimpiyatlarda Türkiye'yi modern pentatlonda ilk kez temsil eden milli sporcu İlke Özyüksel, organizasyon öncesi Fransa'da yaptığı kampın çok verimli geçtiğini söyledi. İngiltere'de elinden gelenin en iyisini yapacağını vurgulayan İlke, "Bu organizasyondan kotayı alarak ülkeme dönmek istiyorum. Sonrasında da gözüm olimpiyat madalyasının üstünde. Yoğun bir çalışma programına başlayacağım" diye konuştu.

İPEK: YOĞUN ŞEKİLDE HAZIRLANDIK

Milli sporcu İpek Akşin, organizasyona çok yoğun bir programla hazırlandıklarını dile getirdi. Şampiyonada olimpiyat kotası alabilmek için tüm gayretini göstereceğini aktaran İpek, şunları kaydetti: "Olimpiyat Oyunları için her ülkeden 1 sporcu olmak üzere 8 sporcuya kota verilecek. Antrenörlerimle bir yıldır bu yarışmaya beraber yapmış olduğumuz plan çerçevesinde yoğun bir şekilde hazırlandık. Bu şampiyonada olimpiyat kotası alabilmek için tüm gayretimi göstereceğim. Umarım başarılı olurum."

BUĞRA: HER SPORCUNUN HAYALİ

Milli modern pentatloncu Buğra Ünal, olimpiyatlarda yer almanın her sporcunun hayali olduğunu ifade etti. Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda ilk 8'e kota verildiği için organizasyonun önemli olduğuna dikkati çeken Buğra, şunları söyledi: "Çok önemli bir müsabaka. Avrupa Şampiyonası'nda 110 sporcu mücadele edecek. Her sporcunun hayali olimpiyat oyunlarında ülkesini temsil etmektir. İlk 8 sporcu arasında yer alarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanmak istiyorum."