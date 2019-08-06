Olımpıyatlarda fınal ıstıyor

ANKRARA'DAKİ Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) milli takımla kampta bulunan 28 yaşındaki Yunus açıklamalarda bulundu. Yunus, eski takım arkadaşı Servet Tazegül'ün Tekvando Erkek Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilmesinin doğru bir karar olduğunu belirtti.

"ÖRNEK ALDIĞIMIZ BİR İSİM"

Tazegül ile yaklaşık 8 yıl takım arkadaşlığı yaptığını anlatan Yunus, "Kendisi bizim örnek aldığımız bir sporcuydu. Örnek aldığımız bir sporcunun antrenörümüz olması bizi ayrıca motive ediyor. Onun antrenman, dövüş stilinin bize yakın olduğunu düşünüyorum. Tecrübelerini bana ve genç arkadaşlara en iyi şekilde aktaracağına inanıyorum" diye konuştu. Milli tekvandocu, kamp çalışmalarının iyi gittiğini dile getirerek, şöyle devam etti: "Çin'in Wuxi kentinde 23-25 Ağustos'ta düzenlenecek Dünya Kupası Takım Şampiyonası'na katılacağım. Karışık takım kategorisinde yarışacağız. Geçen sene karışık takımda ikinci olmuştuk. Daha sonra eylül ayında grand prix müsabakaları var. Olimpiyat yolunda puan alarak ülkemize dönmek istiyoruz."

"BU KEZ OLİMPİYAT OYUNLARINA GİDECEĞİM"

Yunus Sarı, Brezilya'nın başkenti Rio'da düzenlenen 2016 Olimpiyat elemelerine katıldığını, ancak son maçta yenilerek Rio'ya gitme hakkı elde edemediğini söyledi. "İnşallah bu kez olimpiyatlara gideceğim." diyen Yunus, "Çalışmalarım iyi gidiyor. Olimpiyat elemelerine en iyi şekilde hazırlanıp, olimpiyat kotası almak istiyorum. Hem dünya hem de Avrupa şampiyonasında ikinciliğim var. İkisinde de final heyecanı yaşadım. Olimpiyatlarda da final duygusunu yaşamak istiyorum. Elimden gelenin en iyisini sergileyerek Tokyo'da ülkemi temsil etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.



"ZAMANLA İYİ YERLERE GELECEKLER"

YUNUS, genç jenerasyona ilişkin, "Takımımızda yer alan sporcuların çoğunluğu 19-20 yaşlarında. Hepsi gençler ve ümitlerde, Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece elde ederek büyüklere geçti. Büyüklerin ilk senesi onlar için biraz zor oluyor. Zamanla iyi yerlere geleceklerine inanıyorum. Biz de tecrübelerimizi onlara aktaracağız. Hepimiz Türkiye'nin başarısı için uğraşıyoruz. Erkek takımımızın da başarılı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.