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Sincan’a komisyonsuz köylü pazarı kuruluyor

Sincan’da üreticiler tarlalarında yetiştirdikleri meyve ve sebzeleri aracı ve komisyon olmadan doğrudan tüketiciye ulaştırıyor. Sincan’da haftanın 4 günü farklı mahallelerde köylü pazarı kurulmaya başlandı

Giriş Tarihi: 6.8.2019
Sincan’a komisyonsuz köylü pazarı kuruluyor
Sincan Belediyesi, vatandaşların organik ürünler tüketmesini sağlıyor. Yaz sezonu içerisinde üretici köylülerin, ürettikleri sebze ve meyvelerini aracısız satmaları ve vatandaşların daha kaliteli ürünler tüketmeleri için Sincan Ziraat Odası ile koordineli çalışma sonucu haftada 4 gün üretici köylü pazarları kurulmaya başlandı. Böylelikle köylerde üretilen ürünler, Sincan Belediyesi'nin kurduğu pazarlarda doğrudan tüketiciyle buluşacak. Aracısız bir şekilde tüketiciye ulaşacak olan ürünlerin fiyatları da oldukça uygun. Üretici belgesi olan çiftçiler İlçe Tarım Müdürlüğü'nden gerekli izni aldıktan sonra Sincan Zabıta Müdürlüğü'ne müracaat ederek, köylü pazarında satış yapabilecek. Köylü pazarı kurulan yerler ise şöyle; Salı günleri Mevlana Mahallesi Cuma Pazar yeri Çarşamba günleri Menderes Mahallesi Çarşamba Pazarı yeri, Cuma günleri Osmanlı Mahallesi Salı Pazar yeri, Pazar günleri ise Mustafa Kemal Mahallesi Cumartesi Pazar yeri.
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Sincan’a komisyonsuz köylü pazarı kuruluyor
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