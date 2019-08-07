Büyükşehir zorbalığına Kaymakamlık freni

Dün öğle saatlerinde Büyükşehir Belediyesi'ne otopark ve içindeki oto yıkamada çalışanları apar topar çıkarmaya çalıştı. Otoparkın girişini belediye güvenlik görevlileri kapadı. Zabıta ve belediye ekipleri otopark ve otoparkın içerisinde bulunan oto yıkama çalışanlarına hiçbir gerekçe göstermeden binayı boşaltmalarını istedi. Buna karşı çalışanlar "Bize tebligat gelmedi, bu yaptığınız usulsüzlük" dedi. Ancak bu tepkiye belediye ekipleri "Bizi ilgilendirmez" cevabını verdi. Aldıkları cevapla neye uğradığını şaşıran çalışanlar bayram öncesi bu yapılanın 'vicdansızlık' olduğunu söyledi. Başkan Mansur Yavaş'a isyan eden çalışanlar "Mansur gelecek huzur gelecek, dediler. Ama biz Mansur Yavaş' yüzünden mağdur olduk" dedi. Çankaya Kaymakamlığı usülsüzlüğe son verdi.

BELEDİYENİN TAHLİYE YETKİSİ YOK

Muhasebeci Halil İbrahim Dağdelen: Burası Büyükşehir Belediyesi'ne ait Ankara Spor Kulübü Kocatepe Otoparkı. Biz işletmesini yapıyoruz. Buradan gelen gelirle amatör branşlarımızı, personellerimizi maaş ödemekteyiz. Belediyede ocak ayında aldığı bir kararla bizi buradan çıkartmaya çalıştı. Biz de itiraz ettik. Bugün itibariyle belediye kanunsuz bir şekilde bizi buradan tahliye etmeye çalışıyor. Gerekçe olarak mahkemenin daha önceki yürütmeyi durdurma kararlarını itirazıyla alakalı. Ellerinde somut bilgi yok. Kaymakamlık kanalıyla da yapılması gereken tahliyenin belediye bizzat kendi elemanlarını göndererek yapmaya çalıştılar. Oto yıkama var. 4 katlı 3 blok halinde bin araç kapasiteli otopark. Belediyenin tahliye etme yetkisi yok. Kaymakamlığa müracaat edecekler kaymakamlık bize süre verecek o sürede biz tahliye etmezsek o zaman kaymakamlık kendi personeliyle tahliye edecek. ASKİ'den eleman getirip suyumuzu kestiler. Elektriği kesmeye çalıştılar.Kaymakamlık durdurdu.



EKMEKSİZ KALACAKTIK

MEHMET Eren: Yıllardır CHP'liyiz. Bize dediler ki 'Mansur gelecek huzur gelecek.' Ama biz onun yüzünden mağdur olduk. Kaymakamlık ilgilenmese 20 kişi ekmeksiz kalacaktı.Yeğenlerimin başındayım, dağılmasınlar diye.

Ne hak ne adalet ne hukuk var

NURCAN Eren: 10 yıldır burada çalışıyorum. Ben okumadım, küçük 2 erkek kardeşimin okuması gerekiyor. Mansur Yavaş'ta ne hak ne adalet ne hukuk var. Ruhsatımız, vergimiz var. Gelenler bizi ilgilendirmez dediler. Vergimizi ödüyoruz. Büyükşehir'e kirayı ödediğimize dair makbuzlar var.



BÖYLE BIR VICDANSIZLIK OLMAZ

MEHMET Eren: Yıllardır CHP'liyiz. Bize dediler ki 'Mansur gelecek huzur gelecek.' Ama biz onun yüzünden mağdur olduk. Kaymakamlık ilgilenmese 20 kişi ekmeksiz kalacaktı.Yeğenlerimin başındayım, dağılmasınlar diye.

BURHAN Arslan: Belediye ekipleri ihbarsızca tahliye etmemizi istediler. Bayram arifesinde işimizden edeceklerdi. Normalde 15-20 gün önce tebligat edilir. Biri gelip elektriği diğeri suyu kesiyor. Böyle bir vicdansızlık olamaz. Biz evimize ekmek parası götürüyoruz.



DÖRT KARDEŞİME BAKIYORUM

OTO yıkamayı işleten Şöhret Nur Eren: Babam cezaevinde olduğu için burayı kendim işletiyorum. 4 kardeşime bakıyorum. Üniversite öğrencisiyim. 200 milyar borcum var. Tek ekmek teknem buradaki oto yıkama. Kız halimle sabah 8'de geliyorum. Gece çıkıyorum. Tebligat gelmeden suyumuzu, elektriğimizi, otoparkın girişini kapattılar. Çalışanlarımız prim usulüyle çalıştığı için 50 TL'si var ya da yok. O da evini geçindirecek. Otopark bölümünde 20 kişi çalışıyor. Kapanırsa 20 aile mağdur olur.