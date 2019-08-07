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Gençlerden örnek davranış

Giriş Tarihi: 7.8.2019
Gençlerden örnek davranış
AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları'nın başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Ankaralı gençler kamusal alanlardaki çöpleri toplayarak çevre bilincine dikkat çekti. Periyodik olarak Ankara'nın farklı noktalarındaki kamusal alanlarda çöp toplama etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir "Geçtiğimiz yıl 'Daha temiz bir Ankara için' başlattığımız sosyal sorumluluk hareketimiz birçok kesimden olumlu dönüşler aldı. Gençlerin, çocukların, ailelerin sıkça vakit geçirdiği parklardaki çöpleri toplayarak olumlu bir örnek oluşturduk.
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Gençlerden örnek davranış
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