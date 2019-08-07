İlk 17 haftada maksimum puanı almalıyız

ERZURUM kampının yüklemenin daha yoğun geçtiği bir kamp dönemi olduğunu söyleyen Ankaragücü kalecisi Korcan Çelikay yeni sezonla ilgili konuştu. Korcan, "Lige çok kısa bir süre kaldı. Burada da artık 2 tane hazırlık maçımız var. Bu maçlar ile yaptığımız o yüklemeyi pekiştirme vakti. Ondan sonrası artık lig maçlarına hazırlık. Keçiörengücü ve Gençlerbirliği maçlarından sonra takım biraz daha kendine gelmeye başlayacaktır. Oyun anlamında daha iyi olacaktır. O yüzden Erzurum'da olduğu gibi burada da antrenmanlarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

AMACIMIZ İYİ BAŞLAMAK

Yeni sezonun her sezon olduğu gibi zorlu geçeceğini ifade eden Çelikay, "Bizim için geçen sezon karışık başlamıştı lig. Daha sonrasında güzel bir ekip geldi devre arasında ve ligde kalmayı başardık. Karışıklığa rağmen güzel bir yerde kalmayı başardık. Bu sene amacımız lige iyi başlamak. Ligin ikinci yarısı çok daha zorlu geçiyor. Çünkü şampiyonluğa ve düşmemeye oynayan sıkıntılı takımlar oluyor. Ligin başında ne kadar çok puan toplarsanız ligin ikinci yarısında o kadar çok işinize yarıyor. O yüzden tüm amacımız iyi başlamak" açıklamasını yaptı.