Kick boksta 5 madalya geldi

TÜRK sporcular, Hırvatistan'da düzenlenen organizasyonda 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı. Türkiye, Avrupa Üniversiteler Kick Boks Şampiyonası'nı 5 madalyayla tamamladı. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Üniversiteler Kick Boks Şampiyonası Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlendi.Gazi Üniversitesi adına yarışan sporculardan Ercan Çetinkaya
LC 74 kiloda ikincilik kürsüsüne çıkarken, Hamdi Saygılı
(LC +84 kilo) ve Salim Özkan
(PF +84 kilo) bronz madalya aldı. TOBB ETÜ'den Aygün Gençay,
PF 84 kiloda, Uludağ Üniversitesi'nden Aydın Aslan
da K1 71 kiloda üçüncü oldu.