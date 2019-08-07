Kick boksta 5 madalya geldi

BUGÜN NELER OLDU

TÜRK sporcular, Hırvatistan'da düzenlenen organizasyonda 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı. Türkiye, Avrupa Üniversiteler Kick Boks Şampiyonası'nı 5 madalyayla tamamladı. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Üniversiteler Kick Boks Şampiyonası Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlendi.Gazi Üniversitesi adına yarışan sporculardanLC 74 kiloda ikincilik kürsüsüne çıkarken,(LC +84 kilo) ve(PF +84 kilo) bronz madalya aldı. TOBB ETÜ'denPF 84 kiloda, Uludağ Üniversitesi'ndenda K1 71 kiloda üçüncü oldu.