Kızılcahamam’ın hizmetleri hız kesmiyor

bakım hizmetleri kapsamında vatandaşlara verdiği temizlik ve sağlık hizmetleri arasında berber ve kuaför hizmetleri de bulunuyor. Kızılcahamam Belediyesi Ak Masa bünyesinde verilen evde bakım hizmetlerinde vatandaşlara saç kesimi, sakal tıraşı, el ve ayak bakımı ile kişisel bakım hizmeti veriyor.

ÜCRETSIZ NAKIL HIZMETI

Belediye, başvuruda bulunan vatandaşlara belediyenin kendi aracı ile nakil hizmeti de veriyor. 6 ay boyunca 286 nakil hizmeti veren Kızılcahamam Belediyesi rahatsızlıkları ile ilgili danışan vatandaşlara ön değerlendirmede bulunup, söz konusu şikâyetleri hakkında sağlık kuruluşlarının ilgili birimlerine yönlendiriyorlar. 2019 yılının 6 ay içerisinde Toplam 286 Hasta nakil hizmeti verirlirken, 46 Mahallede cami temizliği ve 363 evde temizlik yapıldı. Kızılcahamam Belediyesi'nin Evde Bakım Hizmetleri'nden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Ak Masa'ya başvuruda bulunabiliyorlar.