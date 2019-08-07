Kurban alanına ücretsiz servis

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi, vatandaşların bölgeye rahat bir şekilde ulaşabilmesi için ücretsiz servis uygulaması başlattı. Tatlar mevkiinde bulunan Karapürçek Kurban Satış ve Kesim Alanı'na ulaşımı rahatlatmak için, tesise giriş yolunun yan tarafında stabilize bir yol açan Belediye, şimdi de alana daha rahat ulaşım için ücretsiz servisleri devreye soktu. Bu haftadan itibaren başlayan ücretsiz servis uygulaması, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününe kadar devam edecek. Servis, 14 farklı noktadan aldığı vatandaşları yine alana kadar taşıyacak.