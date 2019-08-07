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Kurban alanına

Giriş Tarihi: 7.8.2019
Kurban alanına ücretsiz servis
ALTINDAĞ Belediyesi, vatandaşların bölgeye rahat bir şekilde ulaşabilmesi için ücretsiz servis uygulaması başlattı. Tatlar mevkiinde bulunan Karapürçek Kurban Satış ve Kesim Alanı'na ulaşımı rahatlatmak için, tesise giriş yolunun yan tarafında stabilize bir yol açan Belediye, şimdi de alana daha rahat ulaşım için ücretsiz servisleri devreye soktu. Bu haftadan itibaren başlayan ücretsiz servis uygulaması, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününe kadar devam edecek. Servis, 14 farklı noktadan aldığı vatandaşları yine alana kadar taşıyacak.
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Kurban alanına ücretsiz servis
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