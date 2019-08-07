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METIN TOY ’ta

Giriş Tarihi: 7.8.2019
METIN TOY Halkbank’ta
Halkbank kulübü, sezon öncesi kadro yapılandırması kapsamında, pasör çaprazı pozisyonunu milli voleybolcu Metin Toy ile güçlendirdi. Voleybola 15 yaşında başlayan, 1994 doğumlu genç yıldız, geçen sezon İstanbul Büyükşehir Belediyespor forması giydi. Metin Toy, 2.02 metre boyunda, 103 kilo ağırlığında ve 17 yaşından beri milli takım forması giyiyor. METIN, "Türkiye ligini çok iyi bilen oyuncular ve teknik ekibimizle çok iyi işler başaracağımızdan eminim. Bireysel olarak da kendi hedeflerimi takımın başarısı ile aynı noktada buluşturup elimden gelenin fazlasını yaparak sezonu en iyi yerde noktalamak istiyorum" diye konuştu.
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METIN TOY Halkbank’ta
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