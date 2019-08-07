METIN TOY Halkbank’ta

BUGÜN NELER OLDU

Halkbank kulübü, sezon öncesi kadro yapılandırması kapsamında, pasör çaprazı pozisyonunu milli voleybolcu Metin Toy ile güçlendirdi. Voleybola 15 yaşında başlayan, 1994 doğumlu genç yıldız, geçen sezon İstanbul Büyükşehir Belediyespor forması giydi.METIN, "Bireysel olarak da kendi hedeflerimi takımın başarısı ile aynı noktada buluşturup elimden gelenin fazlasını yaparak sezonu en iyi yerde noktalamak istiyorum" diye konuştu.