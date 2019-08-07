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biletleri satışa çıkıyor

Giriş Tarihi: 7.8.2019
MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasında oynanacak Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nın biletleri, yarın saat 09.00'dan itibaren satışa çıkarılacak. TSYD Ankara Şubesi'nin düzenlendiği kupanın biletleri, Passolig uygulamasına ihtiyaç duyulmadan temin edilebilecek. Futbolseverler, Ankaragücü ile Gençlerbirliği'nin 7 yıl aradan sonra karşılaşacağı maçın biletlerini, Eryaman Stadı'ndaki gişelerden alabilecek. Kapalı 30, maraton 25, kale arkası tribünü biletleri ise 20 liradan satışa sunulacak. TSYD Ankara Kupası, 9 Ağustos Cuma günü saat 20.00'de Eryaman Stadı'nda yapılacak.
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TSYD Ankara Kupası biletleri satışa çıkıyor
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