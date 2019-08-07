TSYD Ankara Kupası biletleri satışa çıkıyor

BUGÜN NELER OLDU

MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasında oynanacak Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nın biletleri, yarın saat 09.00'dan itibaren satışa çıkarılacak.Futbolseverler, Ankaragücü ile Gençlerbirliği'nin 7 yıl aradan sonra karşılaşacağı maçın biletlerini, Eryaman Stadı'ndaki gişelerden alabilecek. Kapalı 30, maraton 25, kale arkası tribünü biletleri ise 20 liradan satışa sunulacak.