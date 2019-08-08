Başkentte Pinto&Faty’den çifte imza

BUGÜN NELER OLDU

Ankaragücü yönetimi dün iki isme birden imza attırdı. İç transferde geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken sol bek Tiago Pinto ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. 31 yaşındaki Portekizli,dedi. Dün imza atan ikinci isim ise Ricardo Faty oldu. 1 yıllık sözleşme imzalayan Faty, "dı. Türkiye'yi ve Ankara'yı çok sevdiğini belirten Ricardo Faty, "Sahalara dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Güzel ve başarılı bir sezon geçireceğimizi ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.