‘Dünya bizi favori görüyor’

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Şahin Özen, Sualtı Hokeyi Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez altın madalyayı kazanmaları hakkında konuştu. İspanya'daki 2019 Sualtı Hokeyi Büyükler Avrupa Şampiyonası için Özen, "Oraya son şampiyon olarak gittik. Bir önceki turnuvada Macaristan'da elit erkek takımıyla Avrupa şampiyonu olmuştuk. Geçen yıl da erkeklerde dünya 3'üncüsü olduk. Rakiplerimiz İngiltere ve Fransa, dünya ve Avrupa şampiyonu olmuş ülkeler. Gruptan namağlup lider çıktık. Yarı finalde İngiltere'yi uzatmalara giden maçta altın golle 3-2 yendik. Finalde Fransa'yı yenip ülkemizi tekrar madalya kürsüsüne altın madalyaya taşıdık"
ifadelerini kullandı.
"BÜYÜKLERDE MADALYAMIZ YOKTU, DENİZ SUYA GİRENE DEK"
Sualtı hokeyinde ulaşmak istedikleri hedefleri belirten Özen, "Biz son beş yılın sürekli olarak kürsüde bir takımıyız. Geçtiğimiz yıl Kanada'da dünya 3'üncüsü olduk ama gerçekten artık yenilmesi hedeflenen bir takımız. Rakiplerin ciddiye aldığı bir takımız. Biz her turnuvada madalyayı hedefliyoruz. Zaten biz favori olarak gitmesek bile dünya bizi bu oyunda favori olarak görüyor. Gelecek hafta 23 yaş altı erkeklerde yine İngiltere'de bir turnuvaya gidiyoruz. Bu turnuvanın da favorileri arasındayız"
dedi. Paletli Yüzme Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda uzun zamandır hedefledikleri Avrupa şampiyonluğuna bu sene Derin Toparlak ile ulaştıklarını söyleyen Özen, "Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun 2008 yılından itibaren her yıl artan bir başarı grafiği var. Paletli yüzme dünyada sualtı sporları adına en yüksek ülkenin katıldığı olimpiyatlara aday bir spor branşı. Biz bu sporda 3 sene önce gençlerde 1 dünya şampiyonluğu kazandık. Yine daha sonra Moskova'da iki sporcumuzla gençlerde 2 altın madalya almıştık. Büyüklerde madalyamız yoktu. Bunu da 1 ay önce Yunanistan'da Derin Toparlak ile başardık.
Büyüklerde paletli yüzmede 1 Avrupa şampiyonluğumuz var artık" diye konuştu.
"SUALTI RAGBİSİNDE İYİ BİR JENERASYON YAKALADIK"
Sualtı ragbisinde genç bir jenerasyonla gelecek adına umutlu olduklarını ifade eden federasyon başkanı Şahin Özen, "Sualtı ragbisinde biz geçtiğimiz yıl 21 yaş altında kızlarda dünya şampiyonu olduk. Aslında orada da iyi bir jenerasyon yakaladık diyebiliriz. Erkeklerimiz dünya 3'üncüsü oldu. Genç bir jenerasyonla gelecek adına umudumuz var zaten 21 yaş altında da dünya şampiyonu bir takımımız var. 2020 yılı içerisinde 21 yaş altı dünya şampiyonası İzmir'de organize edilecek. Biz orada ev sahibi ülke olarak hem kadın hem erkeklerde favori ülkeyiz"
açıklamasını yaptı.
"ÜLKE OLARAK ÇOK GÜZEL TESİSLERE SAHİBİZ"
Başkan Şahin Özen, Türkiye'de sualtı sporlarına olan ilginin sürekli arttığını belirterek, "Sualtı sporlarına olan ilginin artması bizim için çok mutluluk verici. Sporda genelde genç nüfus sayımız oldukça yüksek. Gençlerimiz spora ilgi göstermeye başlıyor ve aileler bu konuda daha bilinçliler. Su altı sporlarının yaygınlaşması özellikle tesis imkanlarıyla eş değer. Çok güzel tesislere sahibiz ülkemizde. Yurt dışındaki gittiğimiz ülkelerdeki tesislerle kıyasladığımızda bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bu yüzden teşvik ve bizi cesaretlendirdiği için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Bu kadar görkemli tesislere sahip olmamız sporcularımızın çalışma şevkini de arttırmaktadır"
ifadelerini kullandı.