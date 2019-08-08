‘Dünya bizi favori görüyor’

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Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Şahin Özen, Sualtı Hokeyi Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez altın madalyayı kazanmaları hakkında konuştu. İspanya'daki 2019 Sualtı Hokeyi Büyükler Avrupa Şampiyonası için Özen,ifadelerini kullandı.Sualtı hokeyinde ulaşmak istedikleri hedefleri belirten Özen, "Biz son beş yılın sürekli olarak kürsüde bir takımıyız. Geçtiğimiz yıl Kanada'da dünya 3'üncüsü olduk ama gerçekten artık yenilmesi hedeflenen bir takımız.dedi. Paletli Yüzme Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda uzun zamandır hedefledikleri Avrupa şampiyonluğuna bu sene Derin Toparlak ile ulaştıklarını söyleyen Özen, "Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun 2008 yılından itibaren her yıl artan bir başarı grafiği var. Paletli yüzme dünyada sualtı sporları adına en yüksek ülkenin katıldığı olimpiyatlara aday bir spor branşı.Büyüklerde paletli yüzmede 1 Avrupa şampiyonluğumuz var artık" diye konuştu.Sualtı ragbisinde genç bir jenerasyonla gelecek adına umutlu olduklarını ifade eden federasyon başkanı Şahin Özen, "Sualtı ragbisinde biz geçtiğimiz yıl 21 yaş altında kızlarda dünya şampiyonu olduk. Aslında orada da iyi bir jenerasyon yakaladık diyebiliriz. Erkeklerimiz dünya 3'üncüsü oldu.açıklamasını yaptı.Başkan Şahin Özen, Türkiye'de sualtı sporlarına olan ilginin sürekli arttığını belirterek,ifadelerini kullandı.