Keçiören zabıtası bayram mesaisinde

BUGÜN NELER OLDU

KeçiörenBelediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte denetimlerine hız verdi. Başta şeker ve çikolata olmak üzere gıda ürünlerinin satışında yaşanan artışları dikkate alan zabıta ekipleri vatandaşların gönül rahatlığıyla alışverişini yapması için seferber oldu. Zabıta Müdürlüğü'nce oluşturulan gece ve gündüz ekipleri; özellikle, tatlı, pasta ve şekerleme imalathaneleri ile satış yerlerini sıkı denetime tabi tutuyor. Denetlenen iş yerlerinde, üretimde kullanılan tüm ürünlerin kullanılabilirliği, satışa sunulan gıda maddelerinin son kullanma tarihleri, ürünlerin muhafazası, depolanması, çalışan personelin kılık-kıyafeti ile genel temizlik durumları kontrolden geçiriliyor. Başkan Altınok, denetimlerdeki asıl amacın ceza kesmek değil ilçe halkının sağlığını korumak olduğunun altını çizerek, "Halkımızın sağlığı birinci önceliğimizdir. Belediye olarak üzerimize düşeni yapmanın gayreti içindeyiz. Bayram süresince ve bayramdan sonra da denetimlerimiz aksatılmadan bir program dahilinde kesintisiz sürecek. Vatandaşlarımız herhangi bir şikayetleri olduğunda 0312 361 06 06 no'lu telefondan bizlere gün boyu ulaşabilirler" diye açıklama yaptı.