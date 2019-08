Mazeret üretiyor topu taca atıyor

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "CHP'li belediye başkanı Mansur Yavaş, her fırsatta 'seçilmiş belediye başkanıyım. Vatandaş iradesine saygı duyun' diyerek meclisin yetkisine ipotek koymaya kalktı. Ve sadece kendisinin seçilmiş olduğunu söylüyor, meclis üyelerinin seçilmiş olduğunu unuttu" dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş geçtiğimiz günlerde twitter hesabından Ankara'da yapılan ilk 100 günlük faaliyetlerini kamuoyuyla paylaştı. AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan ise Yavaş'ın 100 günlük faaliyetlerini sert bir dille eleştirdi. Özcan, "Biz iş yaptırmıyormuşuz, eli kolu bağlanıyormuş. Bu iş yapmamak için mazeret üretmek, topu taca atmak. Bu 100 günlük kitapçıkta tespit ettiğimiz bazı konular var. En önemli şeylerden biri de çok övdüğü tasarruf. Yavaş'ın belediye yöntemiyle 136 milyonluk bir tasarruf edildiğini bu tasarrufunda 100 günlük faaliyetler içinde çok büyük bir madde olarak önümüze çıkartmasıdır. Hangi kalemden, hangi faaliyet yavaşlatılarak yapıldı belli değil. Diğer gelirler bölümüne baktığımızda 2,5 milyarlık bir gelir var. Bu diğer gelirlerden kasıt merkezi hükümetin vermiş olduğu Büyükşehir'e destektir. İlk 100 günde 232 milyonluk bir personel gideri var. Yani yüzde 120 artış var" dedi.Ankara'dayakın zamanda bir doğal afet olmuştu. Bu doğal afette gerekli hassasiyet gösterilmedi. 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve birçok maddi hasarın yaşandığı sel felaketinde CHP'li başkan Londra'daki tatilinden dönmeyerek sosyal medyadan kuru mesajla baş sağlığı dilediFaaliyetraporunda bahsedilen il genelinde tarım ve hayvancılığı arttırıcı projeler üretildiğinin söyleminin aksine büyükşehirin her yıl dağıttığı sebze fidesi tohum desteği kaldırıldı. Ankara Üniversitesi ile büyükşehir arasında yapılan analiz çalışmaları durma noktasına geldi. Çiftçilerimiz mağdur edildi.Büyükşehir'in sosyal denge tazminatı ödemesiyle ilgili başkanlık yazısı AK Parti tarafından ayrımcılığa sebebiyet verileceği gerekçesiyle herkese eşit ve en üst seviyede verilmesi şeklinde düzeltmek istenmiş Yavaş öneriyi veto etmişti. AK Parti ve MHP'nin ısrarı ile madde meclisten geçti.Büyükşehir'in sosyal denge tazminatı ödemesiyle ilgili başkanlık yazısı AK Parti tarafından ayrımcılığa sebebiyet verileceği gerekçesiyle herkese eşit ve en üst seviyede verilmesi şeklinde düzeltmek istenmiş Yavaş öneriyi veto etmişti. AK Parti ve MHP'nin ısrarı ile madde meclisten geçti.Faaliyet raporunda övünülerek bahsedilen yüzde 50'lik su parası indirimi Yavaş'ın vaatleri arasında olmasına rağmen AK Parti ve MHP gruplarının önerisi olarak ilk kez meclise geldi. Ve ilk seferde bizzat CHP'li başkan tarafından reddedildi. AK Parti ve MHP gruplarının bu konu hakkındaki ısrarları üzerine meclisten geçti. Bu olay hem sosyal medyada hem de faaliyet raporunda başkanın takdiriyle olmuş gibi yansıtıldı. Meclisin katkıları görmezden gelindi.SincanOSB kısa sürede bitmesi gerekirken kavşak bir türlü tamamıyla sonlandırılamadı. İtfaiye daire başkanlığındaki idare rehavetinde can kaybı yaşandı. Zeynep yavrumuz itfaiye geç geldiği icin kurtarılamadı.Herfırsatta vurgulanan Ankara'yı beraber yöneteceğiz söylemleri unutularak, muhalefet partilerinin meclise getirdiği birçok önerge onaylanmadan, oylanmadan, okunmadan direk reddedildi. Meclis toplantıları keyfi şekilde kapatıldı, sonlandırıldı. Bu duruma karşın AK Parti ve MHP gruplarının yaptığı itirazlar dikkate alınmadı.100 günlük faaliyet raporunda iddia edildiği gibi belediyelerin önemli daire başkanlıkları kusursuz işlemedi. Birimler işlerini yapamaz hale geldi. Projeler uzarken, performans düşüklüğü fark edilir seviyelere geldi. Ankara'nın uzun uğraşlar sonucu yeşillendirilmiş bölgelerinde kurumalar baş gösterdi.Herfırsatta belediye çalışanlarına olan desteğini vurgulayan başkan itfaiye daire başkanlığında kılık kıyafet genelgesi yayınladı. 27 Temmuz 2019 tarihli genelgede çalışanların uygulanması istenen maddeler sıkıyönetim dönemlerini aratmadı. Sakal bıyık kesimlerine kadar birçok detay göze çarptı. Yavaş'ın 100 günlük faaliyetlerinin içerisinde en dikkat çeken takdir toplayan çalışması heykel çalışması.Cumhurİttifakı olarak Ankara'ya yapılacak hayırlı işlerde hep destekçi olmuşuzdur. Çok farklı yansıtılıyor. Biz iş yaptırmıyoruz biz elini kolunu bağlıyormuşuz gibi algı üretiliyor. Bu iş yapmamak için mazeret üretmek, topu taca atmak. İş olduğu zaman zaten Cumhur İttifakı yaptırmıyor diyip bahanelere sığınıyor.Şeffafyapıldığıiddia edilen,canlı yayınlandığıiçinövünülen belediyeninihalelerininbazılarınınihaleyi kazananlaradeğil ihaleyehiç girmeyenfirmalara verildi.Usulsüzlük üzerineşirketlerden bazılarıdava açtı. Bazı şirketlerdeusulsüz genelkurullar yapıldı.