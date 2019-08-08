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Öncü kardeşler ’da piste çıkacak

Milli motosikletçiler CAN ve DENIZ, hafta sonunda Moto3 Dünya Şampiyonası’nın ayağında mücadele edecek

Giriş Tarihi: 8.8.2019
Öncü kardeşler Avusturya’da piste çıkacak
Milli motosikletçiler Can ve Deniz Öncü kardeşler, hafta sonunda Moto3 Dünya Şampiyonası'nın Avusturya ayağında mücadele edecek. Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın 11. ayağı yarın başlayıp 11 Ağustos'ta sona erecek ve 4 bin 300 metrelik Red Bull Ring pistinde yapılacak. KTM Ajo Takımı ile şampiyonada sahne alacak Türk sporcular, yarın serbest antrenmanlara, cumartesi günü de sıralama yarışlarına katılacak. 23 tur üzerinden koşulacak final yarışı ise pazar günü TSİ 12.00'de başlayacak.
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Öncü kardeşler Avusturya’da piste çıkacak
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