Öncü kardeşler Avusturya’da piste çıkacak

BUGÜN NELER OLDU

Milli motosikletçiler Can ve Deniz Öncü kardeşler, hafta sonunda Moto3 Dünya Şampiyonası'nın Avusturya ayağında mücadele edecek. Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın 11. ayağı yarın başlayıp 11 Ağustos'ta sona erecek ve 4 bin 300 metrelik Red Bull Ring pistinde yapılacak.23 tur üzerinden koşulacak final yarışı ise pazar günü TSİ 12.00'de başlayacak.