Yolcu otobüsü TIR’a çarptı: 6 yaralı

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Kırıkkale'nınBahşılı ilçesinde, kontrolden çıkan yolcu otobüsünün TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı. Kaza, Kırıkkale-Kırşehir karayolu Bahşılı girişinde meydana geldi. Ankara'dan Kırşehir'e giden Şükrü Barış (41) yönetimindeki yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak Zekeriya Morkan yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otobüs şoförü Barış ile yolculardan Süleyman Akbaş (18), Eda Taşçı (31), Aysun Ata (35), Menekşe Sarı (70) ve Kenan Hakan Tunce (35) yaralandı. Olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından 6 yaralı, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.