3 metrekarelik kileri atölyeye dönüştürdü

KIRIKKALE'DE üniversite öğrencisi Kemal Cesur (23), evinin 3 metrekare alandaki kilerini mini atölyeye dönüştürdü. İnşaatlardan aldığı eski keresteleri el emeği göz nuru ile işleyerek, yaptığı ev ve dekoratif hediyelik eşyalarını internet üzerinden satışını yaparak eğitimi için maddi kazanç sağlıyor. Mini atölyede ve bahçesindeki makinelerde işlediği ahşaplardan; masa, şekerlik, vazo, kaşık, baharatlık seti, meyve tabağı, kase ve bunlara benzer muhtelif eşyalar yapıyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Mimari Restorasyon Ön Lisans Bölümü'nden mezun olan ve Kırıkkale Üniversitesi İktisat Bölümü'nde eğitim hayatına devam eden Kemal Cesur (23), "İmkanlarım çok kısıtlı öncelikle onu söyleyeyim. 3 metrekare büyüklüğündeki evimizin kiler diye tabir

ettiğimiz yerinde 2 tane tezgahım var. Genelde orada çalışıyorum. Tezgahımın geri kalanı da bahçemizde" dedi.

'ÖĞRENCİ HARÇLIĞIMI ÇIKARIYORUM'

Atıl durumdaki keresteleri değerlendirdiğini belirten Cesur, "Küçüklüğümden beri yeteneğim vardı. Kendi şehrimde bu işle uğraşan olmadığı için, gördüğüm objelerin ahşabını yapma isteği doğdu. En özel yaptığım ürün 169 parçadan oluşan vazo. 3 çeşit ağaçtan meydana getirdim. Bunun kökeni

Amerika Birleşik Devletleri (ABD). Bunu daha ileri aşamalarda Osmanlı ve Selçuklu motiflerini işlemeyi düşünüyorum. Ben bu sanatı ileriye götürmek istiyorum fuarlara, sergilere. Kendi adıma hiç bir şey istemiyorum. Ben sadece sanatın hangi dalı olursa olsun özellikle bu sanatların yaşamasını istiyorum. Bu sanatları kısıtlı imkanlarda yapıyorum" diye konuştu.