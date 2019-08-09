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Başkan Yardımcısı Akyer vefat etti

Giriş Tarihi: 9.8.2019
ASKF Başkan Yardımcısı Akyer vefat etti
ANKARA Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkan Yardımcısı Bayram Akyer (72), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ankara'dan tatil için arkadaşlarıyla Bartın'ın İnkum tatil beldesine gelen Akyer, denize girdiği sırada fenalaştı. Sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği belirlenen Akyer, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı sırada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akyer, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcılığı'nın yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Ankara İl Temsilcisi Yardımcılığı görevinde bulunuyordu.
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