Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Mezarlıklarda bayram hazırlıkları tamamlandı

Mezarlıklarda bayram hazırlıkları tamamlandı

, ’nı ziyaretler için hazır hale getirdi. Şehit mezarları çiçeklerle donatılırken, mezar başlarındaki bayrakları yenilendi

Giriş Tarihi: 9.8.2019
Mezarlıklarda bayram hazırlıkları tamamlandı

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde Kahramankazan Asri Mezarlığı'nda bakım çalışmaları yaptı. Ekipler mezarlıkta vatandaşlara kolaylık sağlaması için çevre düzenlemeleri gerçekleştirdi. Mezarlık içerisinde bulunan şehitlikte de bakım çalışması yapan ekipler, şehit mezarlarını çiçeklerle donattı. Ekipler, şehit mezarlarının başlarındaki Türk bayraklarını yeniledi.

OĞUZ: ÇİÇEKLERLE DONATTIK
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, "Ekiplerimiz özellikle arife günü ve bayramlarda yoğun ziyarete uğrayan mezarlığımızda kapsamlı bir çalışma yaptı. Mezarlık içindeki şehitliğimizde de çalışmalar yaptık. Şehitlerimizin başucunda duran bayrakları yeniledik, mezarları çiçeklerle donattık. Türk ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nın mübarek olmasını Allah'tan niyaz ediyorum" şeklinde konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mezarlıklarda bayram hazırlıkları tamamlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN