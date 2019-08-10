Bu yolları kullanacaklar dikkat!

BUGÜN NELER OLDU

Valiliği, 09 -15 Ağustos'da yapımı devam eden kısa süreli yol çalışmalarına ara verileceğini belirtti. Valilik internetten yayınladığı bildiride," Samsun yolu güzergâhında bulunan Çalışkanlar, Ortaköy Kavşağı, Şehitlik Dönüşü, Maliye Noktası, Gökçeyurt, Lalahan Işıklı Kavşağı, Hızlı Tren Lalahan Servis Yolu Geçişleri noktalarının beton bariyerlerle (New jersey) kapatılarak yol bu noktalarda transit olarak verileceğinden yol kullanıcılarının daha dikkatli seyretmeleri gerekmektedir. Ayrıca, Ankara üzerinden Samsun yolunu kullanarak Kayseri istikametine gidecek araç sürücülerinin alternatif yol olarak Ankara - Gölbaşı - Bala - Kaman - Kırşehir - Kayseri güzergâhlarını kullanmaları tavsiye edilmektedir." şeklinde yayınlandı.