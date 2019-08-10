Davullu zurnalı iş bırakma eylemi

BUGÜN NELER OLDU

İş duruşu devam edecekücret zammını yansıtmadılar diyen işçi temsilcisi Hazım Çetin, işçiye sormadan doğrudan temin sözleşmesi yapıldığını ve asgari ücret farklarının gasp edildiğini söyledi. Çetin: "İstemediğimiz bir şekilde de toplu sözleşmeyi imzalamaya çalışıyorlar. Burada bin 253 işçinin ailesi ve geleceğini ilgilendiriyor. İşçiye sormadan doğrudan temin sözleşmesi yaptılar. Oradaki asgari ücret farkları gasp edildi. Alper Başkandan sadece komik bir 300 TL'lik gıda paketi teklifi geldi. Bu işçi duruşu devam edecek"4 madde uygulanmalıbekliyoruz diyen işçi Haydar Akın, "Toplu iş sürecimiz başladı. 10 Nisandan bu yana 2 aylık toplu iş sözleşme müzakere süresi vardı. Toplam 15 geçmeyen toplu iş sözleşmesi maddesi tutanak altına alındı. 15 maddeden yüzde 99'u karşılığı nakit para olan içinde bir de 2-3 tane disiplin maddesi vardı. Bizim önemli 4 maddemiz vardı. Asgari ücret yüzde çarpanları, 40 saat, yol- yemek ve işten atılan arkadaşlarımız vardı. Arkadaşlarımızın iadesini istedik. 4 maddenin hemen uygulanması gerekiyor"Verilen teklifler aşağılayacıDağlar: Haklarımız için mücadele ediyoruz. İşi durdurdek. Çankaya Belediyesi'nde, park ve bahçeler süpürme işinde mevcut olan haklarımızın gasp edilmesinden dolayı böyle bir yola girdik. Olumlu sonuç alamadık bize verilen teklifler çok aşağılayıcı. Sendika yöneticilerinin belediye başkanı ile görüştüğünü biliyoruz.Sendika işverenle görüşmedeKorkmaz: Önümüzde toplu iş sözleşmemiz var. Toplu iş sözleşmemizde 4 tane kırmızı madde dediğimiz KYK'ya takılan maddelerimiz belli. Bizim sadece 40 saat, yol yemek ve asgari ücret çarpanlarımız var. Sendikamız işverenle görüşmede bugörüşme sonuna kadar buradayız.Alper Taşdelen işçi düşmanıdırYüksel: 5 yıldır çalışıyorum. Alper Taşdelen işçi düşmanıdır. Sabah 7'den beri buradayım. Park bahçelerde çalışıyorum. Bütün haklarımızı aldılar.Belediyeden açıklama gelene kadar...Kaplan: Belediyeden açıklama gelene kadar bekleyeceğiz. Güzel ve tatmin edici bir rakam gelirse hep beraber ayrılacağız. Başka türlü buradan ayrılmayı düşünmüyoruz.Taşdelen hakkımızı vermiyorYollu: Alper Taşdelen her yerde haktan, hukuktan ve adaletten bahsederken biz işçilerin hakkını vermiyor. Biz hakkımızı istiyoruz, köleliğe mahkûm edilmek istemiyoruz. Belediye mevcut sendika ile işçiyi hiçe sayan bir sözleşme ortaya koyuyor. Hakkımızı alana kadar direneceğiz