Şampiyon futbolculara belediyeden HEDİYE

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ANKARA 2. Amatör Futbol Ligi 2. grubunu şampiyon olarak tamamlayan Akyurt Belediyespor'un oyuncuları, Akyurt Belediyesi'ne ait Ankara Evi'nde Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ve Ankara Milletvekili Prof. Emrullah İşler ile bir araya geldi. Başkan Hilal Ayık'ın futbolculara şampiyonluk hediyelerini Milletvekili Emrullah İşler ile birlikte verdiği ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Demirel, Ak Parti Akyurt İlçe Başkanı Kadir Gürbüz, Belediye Meclis Başkan vekili Resul Can ve Akyurt Belediyespor Kulübü Başkanı Yakup Düzenli de yer aldı. Akyurt Belediyespor Teknik Direktörü Nadi Tiryaki ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, 32 yıl önce kurulan kulübün 11 yaşından A Takıma kadar 8 farklı yaş grubunda 150 lisanslı sporcu ile mücadele ettiklerini, bu alanda nüfusa oranla Ankara ilçeleri içerisinde en fazla lisanslı futbolcuya sahip ilçenin Akyurt olduğunu söyledi.