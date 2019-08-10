Satın alma sahiplen

BUGÜN NELER OLDU

hayvanlarını Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi'nden sahiplenenlerin hayvanlarının aşıları da ömür boyu belediye tarafından karşılanacak. Hayvanları pet shoplardan ya da çiftliklerden almak yerine, barınaktaki hayvanların tercih edilmesinin önemine işaret ediliyor. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse yapılan uygulamaya dair, "Çünkü sahiplenmek sorumluluk gerektirir. Özellikle çocuklarımıza sorumluluk ve hayvan sevgisini aşılamak adına hemşerilerimizi Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi'ne bekliyoruz" dedi.