Ay ışığında sinema keyfi

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi'nin ilçe sakinlerinden büyük ilgi gören Yaz Akşamı Eğlenceleri ve Yaz Sineması etkinliğinin bu seferki durağı ise Kıbrıs Köyü Yunus Emre Kültür Merkezi'nin yanı oldu. 7'den 70'e tüm Mamaklıları keyifli ve eğlenceli bir yaz akşamında bir araya getiren etkinlikte vatandaşlar hem gösterilerle doyasıya eğlendi hem de ay ışığında sinema izlemenin keyfini çıkardı. Etkinliğe Mamak Belediyesi Başkan Vekili Mulla Ali Çetin, Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yaz Akşamı Eğlenceleri ve Yaz Sineması etkinliğinin sıcak yaz günlerine ayrı bir güzellik kattığını ifade eden Mamak Belediyesi Başkan Vekili Mulla Ali Çetin " Bu düzenlediğimiz etkinliklerle vatandaşlarımızı günün yorgunluğu ve stresinden uzaklaştırarak, bir yandan birlikte olmanın mutluluğunu bir yandan ise beyaz perdenin en güzel eserlerinden birini izlemenin keyfini yaşadık" dedi.