İçişleri Bakanı Soylu, trafik denetimine katıldı

BUGÜN NELER OLDU

Bakanı Süleyman Soylu Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunlaşan trafikte denetime katıldı. Soylu, "Bu bayramda çok tedbirler alındı. 116 bin 200'ü aşkın polisimiz ve jandarmamız bayram sonuna kadar görev yapacaklar. Hem karadan hem havadan denetimler aynı şekilde son güne kadar devam edecek" dedi. Ankara'dan helikopterle Kırıkkale'ye gelen Soylu, Ankara-Kırıkkale kara yolunda havadan incelemede bulundu. Bakan Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Planlama ve Destek Dairesi Başkanı Mehmet Yavuz'dan trafik denetlemesi hakkında bilgi aldı. Daha sonra Kırıkkale Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki yol uygulamasına katılan Soylu, öğrencilerle birlikte sürücülere ve yolculara uyarılarda bulundu, durdurulan araçlardaki çocuklara da hediyeler verdi.