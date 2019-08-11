OSB bünyesindeki yüksekokula yoğun ilgi

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sektörünün nitelikli çalışan ihtiyacını karşılamak ve milli eğitime katkı sağlamak amacıyla Ankara-Temelli'de kurulan Başkent Üniversitesi Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu, ilk tercih döneminde yüzde 73.3'lük doluluk oranını yakalama başarısı gösterdi. Organize Sanayi Bölgesi içinde bulunmasıyla ön plana çıkan yüksekokul, bu yıl Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) tercih listesinde ilk kez yer aldı. 23 Eylül'de eğitime başlayacak kurum, özellikle iş başında uygulamalı eğitim modeli nedeniyle üniversite adaylarından ilgi gördü. Anadolu OSB Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, yaptığı açıklamada, yüksekokulun öğrencilere istihdam imkanı sağlaması açısından önemine dikkati çekti. Tuncay, Anadolu OSB MYO'da bu yıl makine, endüstriyel kalıpçılık ve elektronik haberleşme teknolojileri bölümlerinde eğitim verileceğini belirterek şöyle devam etti: "ÖSYM'nin tercih sonuçlarını açıklamasının ardından meslek yüksekokulumuzun yüzde 73.3 doluluk oranına ulaştığını ve yerleştirilenlerin yüzde 97'sinin burslu olduğunu öğrenmemiz bizleri oldukça mutlu etti. Yüksekokulumuzun endüstriyel kalıpçılık ve elektronik haberleşme bölümlerinde hala kontenjan var. Ek yerleştirmelerle tam kapasiteye kavuşmasını diliyoruz."