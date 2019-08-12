2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın oyuncularından Meliha İsmailoğlu, Ankara'da yapılacak maçlarla ilgili, "İstiklal Marşı'nı 10 bin kişi ile okuduğumuzda, tüylerimiz diken diken olacak" dedi. Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası, 23 Ağustos- 8 Eylül tarihlerinde Türkiye; Çekya, Macaristan ve Polonya'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek. Şampiyonada A Grubu'nda mücadele edecek ve karşılaşmalarını Ankara'da oynayacak Türkiye, ilk maçta 23 Ağustos Cuma günü Yunanistan ile karşılaşacak. 'BİZİM İÇİN BÜYÜK GURUR'

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Meliha İsmailoğlu ile Cansu Özbay, şampiyona öncesinde beklenti ve hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ev sahibi olmanın avantajlarının çok olduğunu belirten Meliha, "Türkiye'de oynamak bizim çok büyük bir onur. Taraftarımızın desteğini arkamıza alıp, çok daha iyi oynayacağımızı düşünüyorum. İstiklal Marşı'nı 10 bin kişi ile okuduğumuzda, tüylerimiz diken diken olacak. Gerçekten çok heyecanlı ve gururluyuz" dedi. 'RAKIPLERIMIZI IYI TANIYORUZ'

Milli oyuncu, Türkiye'nin organizasyondaki rakipleri hakkında, "Finlandiya Yunanistan ve Fransa gibi çok rakip olmadığımız 3 takım var. Bulgaristan ve Sırbistan ile birçok kez oynadık. Onları çok daha iyi tanıyoruz. Her maça aynı önemle çıkacağız. Her maç bizim için çok önemli. Sırbistan'ın ne kadar önemli bir takım olduğunun farkındayız. Onların karşısına nasıl çıkıyorsak, diğer takımların karşısına da aynı ciddiyetle çıkacağız" ifadelerini kullandı.

CANSU ÖZBAY: ÇOK GURURLUYUM

Cansu Özbay ise, şampiyonada milli takım forması giyeceği için gururlu olduğunu söylerken, "Taraftarımızın önünde oynamak ekstra güç sağlayacak" dedi. Başkent Ankara'da Türk seyirciler önünde mücadele edecek olmanın, ay-yıldızlı ekibe önemli katkı vereceğine inandığını vurgulayan Cansu Özbay, "Ben de şampiyonada oynayacağım için çok gururluyum. Uluslar Ligi'nde de seyircimiz önünde maçlar yaptık. O zaman ilk defa Ankara seyircisi önünde oynamıştım. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Ankara'nın gerçekten farklı bir atmosferi var ve bunu milli maçlarda çok daha iyi anlıyorsunuz" şeklinde konuştu.