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Yelken Dünya şampiyonası’nda kerim’den bronz

Giriş Tarihi: 12.8.2019
Yelken Dünya şampiyonası’nda kerim’den bronz
Rusya'da düzenlenen Yelken RS:X Gençler Dünya Şampiyonası'nda Galatasaray kulübü sporcusu Kerim Sahir Giritlioğlu, 17 yaş altı kategorisinde bronz madalya kazandı. Rusya'nın Saint Petersburg kentinde düzenlen Yelken RS:X Gençler Dünya Şampiyonası'nda milli takım sporcusu Kerim Sahir Giritlioğlu, 17 yaş altı kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Kulübü sporcusu Kerim Sahir Giritlioğlu, 16 ülkeden 59 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada genel kategoride ise 27. sırayı aldı. Organizasyonda Türkiye'yi erkeklerde temsil eden Batuhan Arslan 32, Jeremy Berke Zalma 50 ve Kuzey Öztaş 54. olurken, kadınlarda Melissa Ertekin 34. sırada yarışları tamamladı.
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Yelken Dünya şampiyonası’nda kerim’den bronz
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