Yelken Dünya şampiyonası’nda kerim’den bronz

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Rusya'da düzenlenen Yelken RS:X Gençler Dünya Şampiyonası'nda Galatasaray kulübü sporcusu Kerim Sahir Giritlioğlu, 17 yaş altı kategorisinde bronz madalya kazandı. Rusya'nın Saint Petersburg kentinde düzenlen Yelken RS:X Gençler Dünya Şampiyonası'nda milli takım sporcusu Kerim Sahir Giritlioğlu, 17 yaş altı kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre,Organizasyonda Türkiye'yi erkeklerde temsil eden Batuhan Arslan 32, Jeremy Berke Zalma 50 ve Kuzey Öztaş 54. olurken,