Yenimahalle dört mevsim rengarenk

BUGÜN NELER OLDU

YenımahalleBelediyesi'nin 2012 yılında Yakacık Mesire Alanı içerisine kurduğu serada; mevsimine uygun onlarca türde, binlerce çiçek yetiştiriliyor. 4 mevsim Yenimahalle parklarını ve bahçelerini süsleyen serada, 7 yılda 5 milyona yakın çiçek üretimi yapıldı. Yaz boyunca ilçeyi begonya, petunya, tok kadife, vinka gibi rengarenk 300 bine yakın çiçek ile donatmayı hedefleyen Yenimahalle Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Eylül ayının sonuna kadar yaz çiçeklerini toprakla buluşturmaya devam ederken, bir yandan da kış için kolları sıvadı. Kış mevsiminde ilçede renk cümbüşü oluşturacak çiçekler, şimdiden seradaki yerini aldı.