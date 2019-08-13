Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Yenimahalle dört mevsim rengarenk

dört mevsim rengarenk

Giriş Tarihi: 13.8.2019
Yenimahalle dört mevsim rengarenk
Yenımahalle Belediyesi'nin 2012 yılında Yakacık Mesire Alanı içerisine kurduğu serada; mevsimine uygun onlarca türde, binlerce çiçek yetiştiriliyor. 4 mevsim Yenimahalle parklarını ve bahçelerini süsleyen serada, 7 yılda 5 milyona yakın çiçek üretimi yapıldı. Yaz boyunca ilçeyi begonya, petunya, tok kadife, vinka gibi rengarenk 300 bine yakın çiçek ile donatmayı hedefleyen Yenimahalle Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Eylül ayının sonuna kadar yaz çiçeklerini toprakla buluşturmaya devam ederken, bir yandan da kış için kolları sıvadı. Kış mevsiminde ilçede renk cümbüşü oluşturacak çiçekler, şimdiden seradaki yerini aldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yenimahalle dört mevsim rengarenk
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN