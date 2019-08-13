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dünya şampiyonu

Giriş Tarihi: 13.8.2019
Zehra Begüm Kavukcuoğlu dünya şampiyonu
DÜNYA Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda kızlar +59 kiloda milli sporcu Zehra Begüm Kavukcuoğlu, altın madalya kazandı. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirilen ve 60 ülkeden 549 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın son gününde kızlar +59 kilo finalinde Zehra Begüm Kavukcuoğlu ile Belarus'tan Daniela Miliuschankava karşı karşıya geldi. Rakibini 23-0 yenen milli tekvandocu, dünya şampiyonu oldu. Organizasyonda erkekler 57 kiloda ise milli sporcu Hakan Kaya, bronz madalya elde etti. Türkiye, şampiyonayı 1 altın, 3 bronz olmak üzere 4 madalyayla tamamladı. Şampiyonada daha önce kızlar 29 kiloda Hayrunnisa Gürbüz ve 41 kiloda Zeynep Nur Sarıçiçek, bronz madalya kazanmıştı.
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Zehra Begüm Kavukcuoğlu dünya şampiyonu
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