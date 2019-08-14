Ankaragücü transfer için bankalar birliği’ni bekliyor

BUGÜN NELER OLDU

GEÇTIĞIMIZ sezon hareketli günler yaşayan ve ligi 13. sırada bitirerek ligde kalmayı başaran Ankaragücü sezona Rize'de 'merhaba' diyecek. Deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak olan sarı lacivertliler Rize'den 1 puanla mı yoksa galibiyetle mi ayrılacak. Maddi sıkıntılardan dolayı bir türlü transfer yasağını kaldıramayan Ankaragücü, geçen sezon sözleşmelerini fesheden futbolcuları geri aldı. Yeni sezonda takımın başına Aykan Atik'i getiren Yiğiner teknik direktör konusunda son kararı bayram sonrası verecek. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner transferler için Türkiye Bankalar Birliği'nden çıkacak kararı beklediklerini belirtti. Yiğiner, "Özveriyle çalışıyorlar. Aykan hoca bana göre görevini layıkıyla yapıyor. Geçmiş dönemlerde transfer yasağının açılmasına 10-15 gün kala hocalarımız takımdan ayrıldı. Aynı sıkıntılara düşmek istemiyoruz. Transfer yasağı kalktıktan sonra hoca tasarrufunu yapsak daha iyi olur diye düşünüyoruz. Taraftarların da camianın da bu anlamda eleştirilerini alıyoruz. Ligler başlamadan önce net kararımızı veririz. Bayramdan sonra hocayla ilgili net kararımızı vereceğiz. Aykan hoca mı olur, başka biri mi olur, bunun kararını çok kısa sürede vereceğiz" dedi. Futbolcuların büyük bir bölümünü kadroda tuttuklarını anlatan Yiğiner, "Takımımızın yüzde doksanlık kısmı duruyor. Tabii noksan olan noktalarımız var. Nereden bakarsanız 4-5 takviye lazım. Transfer yasağını kaldırıp, en az 6-7 transfer yapmak istiyoruz. Yedek kulübemizin zengin olması lazım" ifadelerini kullandı. Transfer yasağı süren Ankaragücü'nde kadroda yer alan oyuncularla sözleşme yenilenebildi:Michal Pazdan (Sözleşmesi 1 yıl uzatıldı)Alihan Kubalas (Sözleşme yenilendi)Yalçın Ayhan (Sözleşme yenilendi)Tiago Pinto (3 yıllık yeni sözleşme imzalandı)Stelios Kitsiou (PAOK'tan bonservisi alındı, 3 yıllık sözleşme imzalandı)Wilfred Moke (2 yıllık sözleşme imzalandı)Ricardo Faty (1 yıllık sözleşme yenilendi)Sedat Ağcay (1 yıllık sözleşme yenilendi)Aydın Karabulut (1 yıllık sözleşme yenilendi)İlhan Parlak (2 yıllık sözleşme yenilendi)