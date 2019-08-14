Gençler evinde, güçlüler deplasmanda start alıyor

BUGÜN NELER OLDU

nursal başkanı merhum İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezonda (2018-2019) küme düşen Gençlerbirliği 1 yıl aradan sonra tekrar ait olduğu yere geldi. İlk hafta evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak olan kırmızı siyahlılar yeni sezona oldukça iddialı başladı. Geçtiğimiz hafta oynanan Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Kupası'nda Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Oynadığı futbol ile izleyenlerin beğenisini kazanan Gençlerbirliği Cemil Usta sezonunda ilk 10 içerisinde yer alabilecek mi?"Ligde genç, dinamik, ses getiren bir takım olmak istiyoruz" diyen Mustafa Kaplan, yerli oyunculara daha fazla şans vereceğini söyledi. 7 yıl aradan sonra oynanan Gençlerbirliği-Ankaragücü maçında Teknik Direktör Mustafa Kaplan tarafından altyapıdan A takıma alındıktan sonra maçta forma şansı bulan 16 yaşındaki Abdullah Şahindere gösterdiği performansla dikkat çekerken 90 dakika sonrasında maçın oyuncusu seçildi. Türk futboluna çok sayıda futbolcu kazandıran Gençlerbirliği bu sezonda genç ve gelecek vaat eden futbolcuları Türk futboluna kazandıracak gibi görünüyor. 'Altyapımızdan yeni isimler geliyor' diyen Mustafa Kaplan, "Bu bir bayrak yarışı. Şimdi alt yapımızdan yeni isimler geliyor. Abdullah, Eren, Mustafa Seyhan, Arda, Serdarcan, Soner, Çayan, pırıl pırıl çocuklar. Antrenman performanslarıyla yanılmadığımı gösterdiler. Bu arkadaşlarımızın da Süper Lig'de boy göstermesi için elimizden geleni yapacağız. Beni en çok mutlu eden 2003 doğumlu Abdullah Şahindere'nin performansı. Abdullah'ın bu denli arzulu ve istekli oluşu, söylenenleri hemen kavraması beni çok umutlandırdı" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde gösterdiği performansla futbolseverlerin sevgisini ve beğenisini kazanan Mustafa Kaplan, devre arasında sarılacivertli takımın başına geçmişti. MKE Ankaragücü, 51 yaşındaki teknik adam yönetiminde ligde çıktığı 17 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Başkent temsilcisi, Süper Lig'de sezonu 13. sırada tamamladı. Sarı lacivertlileri düşmeden kurtaran Kaplan'ın başarısı şüphesiz Gençlerbirliği'nde de devam edecek gibi görünüyor.İç ve dış transferde çalışmalarını bitiren Başkent ekibi, İskoçya'nın Glasgow Rangers takımında forma giyen Portekizli kanat oyuncusu Daniel Candeias ve son olarak Altınordu'da forma giyen 1990 doğumlu futbolcu Sefa Yılmaz ile 2'şer yıllık sözleşme imzaladı. Sağ kanadını Daniel Candeias ve Sefa Yılmaz ile güçlendiren Gençler, uzun yıllar Fransa Ligue 1 ekiplerinden St. Etienne forması giyen 1993 doğumlu Fransız sol bek Pierre-Yves Polomat'ı kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen 29 yaşındaki Senegalli oyuncu Zargo Toure ve 28 yaşındaki Gineli milli futbolcu Sadio Diallo ile 2'şer yıllık sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi. Kalesini Diallo ile güçlendiren Gençler 27 yaşındaki Senegalli oyuncu Abdoulaye Diallo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Senegalli file bekçisi, 2016-2017 sezonunda Çaykur Rizespor forması giymişti. Montpeiller forması giyen forvet oyuncu Giovanni Sio'yu transfer eden Gençlerbirliği Hollanda Ligi ekiplerinden AZ Alkmaar forması giyen orta saha oyuncusu Mats Seuntjens ile de 2 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak Gençlerbirliği, Portekiz'in Feirense takımında forma giyen savunma oyuncusu Flavio da Silva Ramos ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.