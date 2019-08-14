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Piknik yolunda can pazarı

Giriş Tarihi: 14.8.2019
Piknik yolunda can pazarı
Mehmet Yalçınkaya idaresindeki minibüs, çevre yolunun ilçe girişinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktıktan sonra yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, minibüsteki 4'ü çocuk 16 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Servis ve UMKE ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla başkentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşım da bir süre aksadı. Minibüste bulunanların pikniğe gittiği öğrenilirken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Piknik yolunda can pazarı
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