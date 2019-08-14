Türk operası dünya semalarında

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DEVLET Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü, tenor Murat Karahan, 26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin tanıtımı için çok özel bir video çektiklerini belirterek, "Hem yurt içi hem yurt dışında yüksek ilgiyi yakalamayı hedefliyoruz" dedi. 1 Eylül'de başlayacak 26. Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali için Kültür ve Turizm Bakanlığı ve THY'nin iş birliğiyle çekilen ve adeta "Türk operasını uçuran" tanıtım filmiyle, mümkün olduğunca çok sanatsevere ulaşılması hedefleniyor. İstanbul Havalimanı'nda çekilen film sosyal medyada paylaşılmasının ardından binlerce beğeni aldı.