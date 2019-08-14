Türkiye’de 4 organın nakil ruhsatına sahip tek kamu hastanesi

BUGÜN NELER OLDU

Resmi açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Ankara Şehir Hastanesi'nde 6 ay içinde toplam 47 organ nakli gerçekleştirildi. Nakil süreçlerini yönetmek için 131 ameliyathanenin yanı sıra müstakil servis ve yoğun bakımlara sahip olan Ankara Şehir Hastanesi, Türkiye'de aynı anda kalp, akciğer, böbrek ve karaciğer nakli ruhsatına sahip tek kamu hastanesi olmasıyla da dikkat çekiyor. Ankara'daki birçok eğitim ve araştırma hastanesini bünyesine katarak faaliyet göstermeye başlayan Ankara Şehir Hastanesi'nde, 6 ay içinde toplam 47 organ nakli gerçekleştirildi. Organ nakli kapasitesiyle, Türkiye'nin sağlık turizmindeki payını artırmaya katkı sağlayan hastanede, 6 ay içinde 18 yabancı uyruklu hastaya da nakil işlemi uygulandı. Modern tedavi yöntemlerinin uygulandığı hastanede, nakil işlemleri için kullanılan müstakil servis ve yoğun bakımlarının yanı sıra hastalar için suit odalar da mevcut. Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, Ankara Şehir Hastanesi'nin 20 Şubat 2019 tarihinde ilk karaciğer naklini yaptığı bilgisini vererek, hastanede daha önce kamu hastanelerinde olmayan imkanların olduğunu kaydetti. Hastanede helikopter pisti, nakil birimlerine ait müstakil yoğun bakımlar ve servislerin olduğunu vurgulayan Surel, "İmkanları hizmete dönüştürmek için Bakanlık Organ Nakli Bilim Kurulumuzu da ciddi bir kısmını oluşturan son derece profesyonel hocalarımızla vatandaşlarımıza ve ihtiyaç hisseden yabancı hastalara her türlü hizmeti vermekteyiz. Nakil ekibimizin verebildiği hizmet kapasitesini de en yüksek düzeyde kullanarak vatandaşlarımıza faydalı olmak gayreti içerisindeyiz" diye konuştu.