Wonderland Eurasia’da bayram havası!

BUGÜN NELER OLDU

BAYRAM boyunca misafirleri için eğlenceli etkinlikler hazırlayan Wonderland Eurasia'da; gün boyunca hem şovlara katılarak hem de eğlence ünitelerini kullanarak keyifli bir gün geçireceksiniz. Mini Sirk, Balon Katlama, Ateşbaz ve Akrobasi Şov, İllüzyon Şov, DJ Performans, Dev Kortej, Suların Dansı, Canlı Müzik ve daha birçok sürpriz misafirlerini bekliyor. Avrupa'nın en büyük tema parkı olan Wonderland Eurasia'da yer alan tematik alanlar, çocukların hem hayal dünyalarını geliştirirken hem de yalnızca eğlenmeyip aynı zamanda kişisel bilgi ve becerilerini geliştireceği eğitici ve öğretici oyun alanları ile de hizmet veriyor. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu yetişkin oyun alanı sayesinde ise; yetişkinler de keyifli ve kaliteli zaman geçirebiliyor. Eğlence dolu Wonderland Eurasia, misafirleri için yıl boyu birbirinden renkli etkinlikler yapmaya devam edecek.