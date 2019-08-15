Feyzullah Aktürk dünya üçüncüsü

ESTONYA'NIN başkenti Tallinn'de düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde milli güreşçi Feyzullah Aktürk, dünya 3'üncüsü oldu. Milli güreşçi, ABD'li, Ukraynalı rakiplerinden sonra repesajdan gelen Çinli rakibi Reheman Rusidanmu'yu da (11-1) sayı tuşuyla yenerek bronz madalya kazandı. Bronz madalya Müsabakalarına çıkan diğer güreşçilerden 65 kiloda mücadele eden Ahmet Salim Yiğit, Avrupa şampiyonu Azerbaycanlı Turan Bayramov'a; 70 kiloda mindere çıkan Ömer Faruk Çayır da Rus rakibi Alan Kudzoev'e 4-2 önde olduğu ilk devreye rağmen son anlarda verdiği puanlarla (10-7) yenilerek Dünya 5'incisi oldular.

İKI REPESAJ MAÇI VAR

74 kiloda Abdülvasi Balta, Mısırlı Elkoumy'i sayı tuşuyla yendi. Yenildiği Japon rakibi Jintaro Motoyama finale yükseldiği için repesajda Avusturyalı Simon Marchal ile karşılaşacak olan Balta, rakibini yenerse Hintli Parveen Malik ile karşılaşacak. 92 kiloda mücadele eden Polat Polatçı da Macar Vegh'i sayı tuşuyla yendi. Yenildiği Rus rakibi Bagaev finale yükseldiği için güreşçimiz repesajda İranlı Asya Şampiyonu Ali Reza Abdollahi ile karşılaşacak, rakibini yenerse Azerbaycanlı Hamzatov ile karşı karşıya gelecek.