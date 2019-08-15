Karacaörenli çocukların buz keyfi

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çocukları spor ve sanatın çeşitli dallarıyla tanıştıran Altındağ Belediyesi, Karacaören'de yaşayan 40 çocuğa, buz pateni yapma imkanı sağladı. Karacaören Mahallesi'nde yaşayan ve yaşları 7 ile 17 arasında değişen 40 çocuk, Altındağ Belediyesi Buz Pisti'nde eğlence dolu bir gün yaşadı. Buz pateni sporuyla tanışan çocukların neşeli kahkahaları pistte yankılandı. Çocukların spor yapmasını sağlayarak onları sağlıklı yaşama teşvik ettiklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, ailelerden çocuklarını sporun farklı dallarıyla tanıştırmaları konusunda da destek istedi