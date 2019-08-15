Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Karacaörenli çocukların buz keyfi

Karacaörenli çocukların buz keyfi

Giriş Tarihi: 15.8.2019
Karacaörenli çocukların buz keyfi
ALTINDAĞLI çocukları spor ve sanatın çeşitli dallarıyla tanıştıran Altındağ Belediyesi, Karacaören'de yaşayan 40 çocuğa, buz pateni yapma imkanı sağladı. Karacaören Mahallesi'nde yaşayan ve yaşları 7 ile 17 arasında değişen 40 çocuk, Altındağ Belediyesi Buz Pisti'nde eğlence dolu bir gün yaşadı. Buz pateni sporuyla tanışan çocukların neşeli kahkahaları pistte yankılandı. Çocukların spor yapmasını sağlayarak onları sağlıklı yaşama teşvik ettiklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, ailelerden çocuklarını sporun farklı dallarıyla tanıştırmaları konusunda da destek istedi
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Karacaörenli çocukların buz keyfi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN