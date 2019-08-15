Osmanlı’da Boluspor hazırlıkları

BUGÜN NELER OLDU

OSMANLISPOR, Cumartesi günü sahasında Boluspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü. Kulübün Batıkent Tesisleri'nde yapılan antrenmana morsarılılar ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı.Günün tek antrenmanı 3 takım halinde dönüşümlü olarak yapılan dayanıklılık koşusu ve dar alanda oynanan çift kale maçla son buldu.