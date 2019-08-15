Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Osmanlı’da Boluspor hazırlıkları

Osmanlı’da hazırlıkları

Giriş Tarihi: 15.8.2019
Osmanlı’da Boluspor hazırlıkları
OSMANLISPOR, Cumartesi günü sahasında Boluspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü. Kulübün Batıkent Tesisleri'nde yapılan antrenmana morsarılılar ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Yarı sahada isabetli pas organizasyonuyla devam eden antrenmanda saha kenarına kurulu alanda kuvvet ve çabukluk çalışması yapıldı. Günün tek antrenmanı 3 takım halinde dönüşümlü olarak yapılan dayanıklılık koşusu ve dar alanda oynanan çift kale maçla son buldu. Başkent ekibinde tedavisi devam eden Tugay Kacar takımdan ayrı bireysel antrenman yaparken hafif adale ağrısı bulunan Hasan Kılıç çalışmalarda yer almadı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Osmanlı’da Boluspor hazırlıkları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN