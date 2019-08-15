Osmanlı’da Boluspor hazırlıkları

OSMANLISPOR, Cumartesi günü sahasında Boluspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü. Kulübün Batıkent Tesisleri'nde yapılan antrenmana morsarılılar ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Yarı sahada isabetli pas organizasyonuyla devam eden antrenmanda saha kenarına kurulu alanda kuvvet ve çabukluk çalışması yapıldı.
Günün tek antrenmanı 3 takım halinde dönüşümlü olarak yapılan dayanıklılık koşusu ve dar alanda oynanan çift kale maçla son buldu. Başkent ekibinde tedavisi devam eden Tugay Kacar takımdan ayrı bireysel antrenman yaparken hafif adale ağrısı bulunan Hasan Kılıç çalışmalarda yer almadı.