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İş için evinden ayrılan gençten haber yok

Giriş Tarihi: 16.8.2019
İş için evinden ayrılan gençten haber yok
Evınden, çalışmak amacıyla Aydın'ın Kuşadası ilçesine gideceğini söyleyerek çıkan Yasin Yılmaz'dan (18) 18 gündür haber alınamıyor. Ailesi, Yılmaz'ı görenlerin ya da yerini bilenlerin polise bildirmesini istedi. Yılmaz ailesinin 4 çocuğundan 3'ncüsü Yasin, bir süre önce çalıştığı mobilya imalatı işinden ayrıldı. İnternet üzerinden iş ilanlarına bakmaya başlayan Yasin Yılmaz, Kuşadası'nda iş bulduğunu söyleyip Ankara'dan ayrıldı. 27 Temmuz Cumartesi sabahı Kuşadası'na gitmek üzere yola çıkan Yasin Yılmaz'dan bir daha haber alınamadı. Baba Sabit Yılmaz ve anne Hacer Yılmaz, evladına ulaşamayınca, polise kayıp başvurusunda bulundu.
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İş için evinden ayrılan gençten haber yok
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