Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > KKTC Dipkarpaz’dan Başkan Yaşar’a ziyaret

Dipkarpaz’dan Başkan Yaşar’a ziyaret

Giriş Tarihi: 16.8.2019
KKTC Dipkarpaz’dan Başkan Yaşar’a ziyaret
YENIMAHALLE Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Dipkapraz Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Başkan Yaşar'ı ziyaret eden Coşkun, "Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın görev süresince Yenimahalle'ye kazandırmış olduğu değerleri yakından takip ediyoruz" dedi. Görüşme sırasında KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti kardeş ülkelerdir şeklinde konuşan Yaşar, "Bu kardeşliğin devamlılığı için Kıbrıs'a siyasetçi, bürokrat, hangi mevki ve makamda olursak olalım elimizden gelen tüm desteği veriyoruz" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
KKTC Dipkarpaz’dan Başkan Yaşar’a ziyaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN