KKTC Dipkarpaz’dan Başkan Yaşar’a ziyaret

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Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Dipkapraz Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Başkan Yaşar'ı ziyaret eden Coşkun, "Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın görev süresince Yenimahalle'ye kazandırmış olduğu değerleri yakından takip ediyoruz" dedi. Görüşme sırasında KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti kardeş ülkelerdir şeklinde konuşan Yaşar, "Bu kardeşliğin devamlılığı için Kıbrıs'a siyasetçi, bürokrat, hangi mevki ve makamda olursak olalım elimizden gelen tüm desteği veriyoruz" ifadelerini kullandı.